Кинокартина Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» выйдет в России в январе

Фильм Ричи должен был появиться в российских кинотеатрах еще 17 марта 2022 года, но в свете обострения общественно-политической ситуации премьеру пришлось перенести.





В киноленте говорится о разведчике, который получает задание предотвратить распространение и продажу смертельно опасного оружия.





Роли в фильме сыграли Джейсон Стэйтем, Хью Грант и другие. Сценарий ленты написали Айван Эткинсон, Марн Дэвис и Гай Ричи. Оператором выступит работавший над «Джентльменами» Алан Стюарт.





Фото: скриншот кадра из фильма