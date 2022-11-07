Кинокартина Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» выйдет в России в январе

07.11.2022

Кинокартина Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» выйдет в России в январе

Премьера боевика режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» в России пройдет 26 января. Об этом сообщает ФАН. 

Фильм Ричи должен был появиться в российских кинотеатрах еще 17 марта 2022 года, но в свете обострения общественно-политической ситуации премьеру пришлось перенести.

В киноленте говорится о разведчике, который получает задание предотвратить распространение и продажу смертельно опасного оружия.

Роли в фильме сыграли Джейсон Стэйтем, Хью Грант и другие. Сценарий ленты написали Айван Эткинсон, Марн Дэвис и Гай Ричи. Оператором выступит работавший над «Джентльменами» Алан Стюарт.

Фото: скриншот кадра из фильма