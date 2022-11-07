Певец SHAMAN выпустил видеоклип «Встанем» со звездами отечественной эстрады

Видеоклип, в записи которого участвовали продюсерский центр Игоря Матвиенко и «Российская музыкальная ассоциация», появился в интернете в День народного единства, 4 ноября.





Музыкант отметил, что даже не мог мечтать о работе с артистами такого уровня. Над записью вокала и видео трудились Александр Маршал, Николай Басков, Надежда Бабкина, Олег Газманов и другие звезды.





На данный момент видео посмотрели более 1,5 млн раз.





Свою популярность SHAMAN приобрел после участия в проектах «Фактор А» и «Голос». В этом году певец выпустил сразу несколько популярных композиций.





Фото: скриншот из видеоклипа