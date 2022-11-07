Певец SHAMAN выпустил видеоклип «Встанем» со звездами отечественной эстрады

07.11.2022

Певец SHAMAN выпустил видеоклип «Встанем» со звездами отечественной эстрады

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который известен как автор патриотических песен, выпустил клип на песню «Встанем» с участием звезд отечественной эстрады.

Видеоклип, в записи которого участвовали продюсерский центр Игоря Матвиенко и «Российская музыкальная ассоциация», появился в интернете в День народного единства, 4 ноября. 

Музыкант отметил, что даже не мог мечтать о работе с артистами такого уровня. Над записью вокала и видео трудились Александр Маршал, Николай Басков, Надежда Бабкина, Олег Газманов и другие звезды.

На данный момент видео посмотрели более 1,5 млн раз.

Свою популярность SHAMAN приобрел после участия в проектах «Фактор А» и «Голос». В этом году певец выпустил сразу несколько популярных композиций. 

Фото: скриншот из видеоклипа