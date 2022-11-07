Госфильмофонд оцифрует фильмы Киностудии Горького для проката в кинотеатрах

Ранее такая практика применялась с картинами киностудий «Ленфильм» и «Мосфильм».





«Госфильмофонд для „Ленфильма“ специально оцифровал 100 фильмов „золотой коллекции“. Та же самая программа будет и с Киностудией им. Горького, та же самая программа уже есть у „Мосфильма“, когда по запросам от кинотеатров представляем наше общее кино в наших общих традициях», — сказала министр.





У зрителей по всей стране появится возможность увидеть на больших экранах легендарные отечественные фильмы. Среди них — «Отцы и дети» (1958 г.), «Открытая книга» (1977 г)., «Всадник без головы» (1973 г.) и многие другие.





Фото: Минкультуры РФ