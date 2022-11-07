Режиссер Джеймс Кэмерон готов досрочно завершить франшизу «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что готов досрочно завершить франшизу «Аватар» в случае ...
Стартовавший в сентябре этого года культурно-просветительский проект «Школа волонтеров наследия-20...
С 1 декабря 2022 года стартует прием заявок на Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна»....
Мемориальная табличка, посвященная русскому писателю Ивану Тургеневу (1818-1883), открыта в городе...
Министерство культуры РФ работает со всеми учреждениями культуры на новых российских терри...
Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что готов досрочно завершить франшизу «Аватар» в случае ...
Стартовавший в сентябре этого года культурно-просветительский проект «Школа волонтеров наследия-20...
С 1 декабря 2022 года стартует прием заявок на Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна»....
Мемориальная табличка, посвященная русскому писателю Ивану Тургеневу (1818-1883), открыта в городе...
Министерство культуры РФ работает со всеми учреждениями культуры на новых российских терри...
14 ноября на сайте детского федерального издания «Классный журнал» выйдет седьмой выпус...
Художественный руководитель театра «Сатирикон», исполняющий обязанности ректора Высшей школы сцениче...
«Музейную сеть Тюменской области» сформируют во всех районах региона для интеграции ресурсов музее...
Руководство IX Московской международной биеннале современного искусства направило письмо на имя гене...
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста Ро...
«Эпос народов России» — такой стала в этом году тема творческого фестиваля в Красноярске «Герой наше...
Санкт-Петербург вошел в топ городов, на которые ориентируются россияне при выборе новогоднего тура...
Выставка «Юрий Никулин: фронтовик и великий артист» начала работать в Военно-историческ...
Зал славы рок-н-ролла пополнился именами музыкантов Эминема, Лайонела Ричи и солистов г...
В Сети появился трейлер фильма «Дневник Ноэль». Ролик опубликован на YouTube-канале с...
Пятый театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» открывается 7 ноября в Петерб...
Академический театр балета Бориса Эйфмана открывает гастроли в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ...
Заслуженный артист РФ, музыкант Вячеслав Бутусов выступил на юбилейном концерте «Наутилус ...
Американский певец и актер Аарон Чарльз Картер умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщил портал TMZ ...
4 и 5 ноября в программе ко Дню народного единства на ВДНХ приняли участие более 150 тысяч человек,...
07.11.2022