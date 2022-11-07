Режиссер Джеймс Кэмерон готов досрочно завершить франшизу «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что готов досрочно завершить франшизу «Аватар» в случае провала в прокате второй ее части «Путь воды». Об этом пишет Slash Film, сообщает «Культуромания».

По словам Кэмерона, в таком случае третья часть франшизы станет последней. Он добавил, что мир существенно поменялся с того момента, когда он обдумывал сиквелы «Аватара».





Фильм «Аватар: Путь воды» выходит в кинотеатрах 16 декабря 2022 года.





Ранее Кэмерон высказывался о том, что может уступить режиссёрское кресло других фильмов франшизы.





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