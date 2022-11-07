Волонтеры наследия приняли участие в сохранении усадьбы Щепочкина в Калужской области

Школа волонтеров наследия является одним из флагманских мероприятий программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура». В этом году участники Школы работали на объектах истории и культуры в Костромской, Ленинградской, Орловской, Тверской, Ярославской и Московской областях.

В Калужской области усилия волонтеров были направлены на восстановление усадьбы купца Щепочкина, уникального объекта архитектуры. Усадьба расположена на территории музея-заповедника «Полотняный завод», история которого начинается в 1718 году, когда калужский купец Тимофей Карамышев по указу Петра I основал на берегу реки Суходрев парусно-полотняную мануфактуру, а через два года рядом с ней была построена бумажная мануфактура.

«Помимо своей истории, усадьба уникальна еще и тем, что в ней сохранилась оригинальная потолочная роспись конца XVIII века, лепнина фризов из листьев аканта, много печных изразцов, большие круглые фаянсовые печи с вазами, богатый рельефный декор, колонны… Это настоящее произведение искусства, дошедшее до наших дней!» - рассказывает Елизавета Архипова, сотрудник Калужской областной научной библиотеки имени В.Г. Белинского, координатор проекта «Школа волонтеров наследия» Калужской области.