В Сорренто открылась посвященная Ивану Тургеневу мемориальная табличка

07.11.2022

В Сорренто открылась посвященная Ивану Тургеневу мемориальная табличка

Мемориальная табличка, посвященная русскому писателю Ивану Тургеневу (1818-1883), открыта в городе на побережье Неаполитанского залива Сорренто. Как рассказала ТАСС директор Русского дома в Риме Дария Пушкова, мероприятие было приурочено к 140-летию пребывания автора «Отцов и детей» в Сорренто.

По итальянским источникам, Тургенев тогда написал тут свою одноактную пьесу «Вечер в Сорренто». Она так и не была издана при его жизни, и точных свидетельств даты ее создания нет.

Ныне пятизвездный отель Hotel Bellevue Syrene, где Тургенев останавливался за год до смерти, стал местом церемонии. 

Мемориальный объект открыт при поддержке Русского дома в Риме и посольства РФ в Италии. Открытие памятной доски — еще одно доказательство того, что ничего не может «отменить» русскую культуру, сказала Пушкова.

Фото: скриншот