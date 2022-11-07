В Сорренто открылась посвященная Ивану Тургеневу мемориальная табличка

По итальянским источникам, Тургенев тогда написал тут свою одноактную пьесу «Вечер в Сорренто». Она так и не была издана при его жизни, и точных свидетельств даты ее создания нет.





Ныне пятизвездный отель Hotel Bellevue Syrene, где Тургенев останавливался за год до смерти, стал местом церемонии.





Мемориальный объект открыт при поддержке Русского дома в Риме и посольства РФ в Италии. Открытие памятной доски — еще одно доказательство того, что ничего не может «отменить» русскую культуру, сказала Пушкова.





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