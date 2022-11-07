Минкультуры РФ работает со всеми учреждениями культуры на новых территориях

07.11.2022
Министерство культуры РФ работает со всеми учреждениями культуры на новых российских территориях. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Полностью просчитана каждая библиотека, каждый дом культуры, каждый театр, каждая филармония, каждая детская школа искусств. Мы работаем со всеми учреждениями и нашими новыми коллегами — 26 тыс. человек трудятся в учреждениях культуры (на новых территориях)», — сказала она.
Отдельно Любимова обратила внимание, что работать в новых регионах стремятся российские деятели культуры.
«Мы сейчас через Росконцерт отрабатываем гастрольный график 50 отдельных крупных [творческих] коллективов. В этом нам помогают коллеги из Минобороны», — добавила она.
Ранее стало известно, что Минкультуры РФ оставляет право за главами новых регионов РФ принимать решения о функционировании культурных учреждений в режиме военного положения.
«В текущих условиях главы новых субъектов Российской Федерации будут самостоятельно принимать решения о функционировании учреждений культуры на своей территории», — говорится в сообщении.
Фото: Минкультуры РФ