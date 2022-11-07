Минкультуры РФ работает со всеми учреждениями культуры на новых территориях

«Полностью просчитана каждая библиотека, каждый дом культуры, каждый театр, каждая филармония, каждая детская школа искусств. Мы работаем со всеми учреждениями и нашими новыми коллегами — 26 тыс. человек трудятся в учреждениях культуры (на новых территориях)», — сказала она.





Отдельно Любимова обратила внимание, что работать в новых регионах стремятся российские деятели культуры.





«Мы сейчас через Росконцерт отрабатываем гастрольный график 50 отдельных крупных [творческих] коллективов. В этом нам помогают коллеги из Минобороны», — добавила она.





Ранее стало известно, что Минкультуры РФ оставляет право за главами новых регионов РФ принимать решения о функционировании культурных учреждений в режиме военного положения.





«В текущих условиях главы новых субъектов Российской Федерации будут самостоятельно принимать решения о функционировании учреждений культуры на своей территории», — говорится в сообщении.





Фото: Минкультуры РФ

