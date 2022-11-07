Музеи Тюменской области будут объединены в сеть

Заключены соглашения о сотрудничестве с 26 муниципалитетами для формирования «Музейной сети Тюменской области». Для эффективного функционирования музеев области будут организованы семинары, вебинары, образовательные курсы, стажировки, где ТМПО будет делиться информацией о новациях, проводить консультации по сохранению историко-культурного наследия, пополнению музейных фондов.





Ранее стало известно, что музейно-просветительское объединение Тюменской области и ряд российских туркомпаний подписали соглашения о развитии новых музейных маршрутов.





Так, подписано соглашение по развитию маршрута «Сибирское наследие декабристов», который объединит музеи в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Кургане и Омске. Маршрут «От Кремля до Кремля» свяжет Нижний Новгород, Казань и Тобольск.





Фото: Pixabay