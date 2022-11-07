Руководство Московской биеннале предложило Третьяковской галерее выбрать новую дату открытия

«Принимая во внимание <...> социальную значимость Московской биеннале, поддержку проекта со стороны Минкультуры России и Президентского фонда культурных инициатив, а также широкий общественный резонанс по поводу возможного закрытия выставки, прошу Вас, уважаемая Зельфира Исмаиловна, рассмотреть возможность скорейшего возобновления работ по завершению подготовки 9-й Московской биеннале и предлагаю совместно определить новую дату вернисажа», — привели в пресс-службе содержание письма.





Руководитель биеннале в своем письме обратилась с просьбой к галерее принять во внимание и то, что монтаж выставки «с самого начала проходил в сложных условиях». По ее словам, после решения руководства биеннале отказаться от аренды электрического оборудования у галереи «Триумф», часть электросети в здании на Крымском Валу, где должна была состояться биеннале, была демонтирована.





Она также добавила, что 14 октября узнала о решении Минкультуры перенести вернисаж выставки на 7 ноября. По ее словам, дополнительное соглашение, инициированное Московской биеннале 17 октября, до сих пор не подписано, из-за чего возникло «недопонимание по срокам монтажа».





Ранее стало известно, что Минкультуры 3 ноября сообщило об отмене Московской международной биеннале современного искусства. Она должна была открыться в Новой Третьяковке 7 ноября. Мероприятие отменено «по причине абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения».





Московская международная биеннале современного искусства была основана по инициативе куратора Иосифа Бакштейна и проходила раз в два года с 2005 года.





Фото: сайт биеннале