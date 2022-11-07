Руководство Московской биеннале предложило Третьяковской галерее выбрать новую дату открытия

07.11.2022

Руководство Московской биеннале предложило Третьяковской галерее выбрать новую дату открытия

Руководство IX Московской международной биеннале современного искусства направило письмо на имя генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой с предложением совместно определить новую дату вернисажа выставки из-за социальной значимости проекта. Об этом сообщила пресс-служба биеннале.

«Принимая во внимание <...> социальную значимость Московской биеннале, поддержку проекта со стороны Минкультуры России и Президентского фонда культурных инициатив, а также широкий общественный резонанс по поводу возможного закрытия выставки, прошу Вас, уважаемая Зельфира Исмаиловна, рассмотреть возможность скорейшего возобновления работ по завершению подготовки 9-й Московской биеннале и предлагаю совместно определить новую дату вернисажа», — привели в пресс-службе содержание письма.

Руководитель биеннале в своем письме обратилась с просьбой к галерее принять во внимание и то, что монтаж выставки «с самого начала проходил в сложных условиях». По ее словам, после решения руководства биеннале отказаться от аренды электрического оборудования у галереи «Триумф», часть электросети в здании на Крымском Валу, где должна была состояться биеннале, была демонтирована. 

Она также добавила, что 14 октября узнала о решении Минкультуры перенести вернисаж выставки на 7 ноября. По ее словам, дополнительное соглашение, инициированное Московской биеннале 17 октября, до сих пор не подписано, из-за чего возникло «недопонимание по срокам монтажа». 

Ранее стало известно, что Минкультуры 3 ноября сообщило об отмене Московской международной биеннале современного искусства. Она должна была открыться в Новой Третьяковке 7 ноября. Мероприятие отменено «по причине абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения». 

Московская международная биеннале современного искусства была основана по инициативе куратора Иосифа Бакштейна и проходила раз в два года с 2005 года. 

Фото: сайт биеннале