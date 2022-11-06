Санкт-Петербург вошел в число самых популярных городов для новогоднего туризма

Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста Ро...
«Эпос народов России» — такой стала в этом году тема творческого фестиваля в Красноярске «Герой наше...
Санкт-Петербург вошел в топ городов, на которые ориентируются россияне при выборе новогоднего тура. ...
Выставка «Юрий Никулин: фронтовик и великий артист» начала работать в Военно-историческ...
Зал славы рок-н-ролла пополнился именами музыкантов Эминема, Лайонела Ричи и солистов г...
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста Ро...
«Эпос народов России» — такой стала в этом году тема творческого фестиваля в Красноярске «Герой наше...
Санкт-Петербург вошел в топ городов, на которые ориентируются россияне при выборе новогоднего тура. ...
Выставка «Юрий Никулин: фронтовик и великий артист» начала работать в Военно-историческ...
Зал славы рок-н-ролла пополнился именами музыкантов Эминема, Лайонела Ричи и солистов г...
В Сети появился трейлер фильма «Дневник Ноэль». Ролик опубликован на YouTube-канале с...
Пятый театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» открывается 7 ноября в Петерб...
Академический театр балета Бориса Эйфмана открывает гастроли в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ...
Заслуженный артист РФ, музыкант Вячеслав Бутусов выступил на юбилейном концерте «Наутилус ...
Американский певец и актер Аарон Чарльз Картер умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщил портал TMZ ...
4 и 5 ноября в программе ко Дню народного единства на ВДНХ приняли участие более 150 тысяч человек,...
5 ноября у стен Музея Победы прошел патриотический флешмоб «89 регионов Российской Федерации». Акция...
18 ноября онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил специальный показ в честь 95-летия народного арти...
8 ноября в 19:00 в Концертном зале Мариинского театра сочинения Вольфганга Амадея Моцарта прозвучат ...
О премьере стало известно из итальянской соцсети стриминга Disney+, где раньше времени выложили пост...
Исполнитель роли Геральта из Ривии мог покинуть сериал Netflix после второго сезона из-за разногласи...
Постановщик второй части истории о симбиоте и его носителе-журналисте ранее выражал заинтересованнос...
Голливудский режиссер объяснил Los Angeles Times, почему ни за что не станет работать над супергер...
Компания объявила дату выхода кинокартины в 68-й день рождения мутанта, который отмечается 3 ноября....
Выставка «Ёлка, шлейф, вулкан и т. д.» стартовала в рамках программы «Искусство жить дома» Пушкинско...
06.11.2022