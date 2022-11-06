Санкт-Петербург вошел в число самых популярных городов для новогоднего туризма

06.11.2022

Санкт-Петербург вошел в число самых популярных городов для новогоднего туризма

Санкт-Петербург вошел в топ городов, на которые ориентируются россияне при выборе новогоднего тура. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Он отметил, что популярностью также пользуются такие классические объекты, как Сочи, Подмосковье, Карелия и Москва. 

По его словам, в соотношении с отдыхом за границей внутренний туризм составляет около 60%. Список наиболее востребованных стран для отдыха на Новый год возглавляют ОАЭ, отмечает издание «Невские новости».

Ранее стало известно, что больше половины россиян планируют провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, — выяснили аналитики AZIMUT Hotels совместно с сервисом «Яндекс». Согласно опросу, от планирования поездок куда-либо отказались около 67% респондентов. 

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