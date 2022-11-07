Фестиваль «Музыкальное сердце театра» состоится с 18 по 28 ноября в Екатеринбурге

Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста России Максима Дунаевского пройдет с 18 по 28 ноября в Екатеринбурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области.

На театральных площадках столицы Урала готовятся не только показы лучших российских спектаклей со всей страны. Организаторы делают упор на образовательную и деловую составляющие фестиваля. В рамках фестиваля будет организована творческая лаборатория, мастер- классы и круглые столы для обсуждения перспектив развития музыкального театра в России. Завершится фестиваль 28 ноября торжественной церемонией награждения победителей в 18 конкурсных номинациях.





По итогам голосования будут награждены создатели лучшей пьесы, текста песни, музыки, оркестровки, сценографии и костюмов, лучшие исполнители, постановщики музыкального театра и др. Как и в прошлом году, будут вручены специальные премии: «Гранд-премия за выдающиеся творческие достижения», «За партнерство» и «Премия зрительских симпатий». Зрители Екатеринбурга увидят среди прочих такие спектакли, как «Семейка Аддамс» (г. Тюмень), «Летучий корабль» (г. Орел), «РОК» (г. Кемерово), «Дорогой мистер Смит» (г. Санкт-Петербург), а также постановки специального проекта Театральной студии Светланы Горшковой с участием юных актеров «Юная любовь в пяти театральных измерениях» и «Война глазами детей» (г. Москва). В этом году на суд строгого жюри будут представлены в том числе сказка-мюзикл, краш-мюзикл и даже хоррор. По завершении фестивальных показов 27 ноября зрителей ждут на гала-концерте Максима Дунаевского, где маэстро представит свою новую программу. Организаторы предлагают ознакомиться с полной афишей всех мероприятий на сайте фестиваля.





Продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров рассказал о знаменательном выборе региона проведения: «Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» в 2022 году состоятся в Екатеринбурге. Фестиваль откроется именно 18 ноября, в день основания города, показом спектакля Театра мюзикла Свердловской детской филармонии «Сирано де Бержерак». Наш выбор не был случайным. Столица Урала — признанный театральный центр России еще с дореволюционных времен. Именно здесь проходят мировые премьеры многих музыкальных постановок, регулярно проводятся театральные фестивали и творческие конкурсы федерального масштаба. Екатеринбург — своего рода срез всего того положительного, что происходит в российской театральной действительности».





Дмитрий Калантаров добавил: «Мы второй раз проводим наш фестиваль за пределами столичного региона. Переформатирование проекта и оказываемая поддержка как со стороны Президентского фонда культурных инициатив, так и Министерства культуры РФ подтверждают правильность выбранной концепции и востребованность у профессионального и зрительского сообщества. Наш проект продолжает развиваться. В этом году, кроме привлечения к лаборатории молодых актеров из российских регионов, мы подготовили спецпроект — показы спектаклей с участием юных актеров. А основной площадкой для просветительских и официальных мероприятий в Екатеринбурге станет самая большая в стране Детская филармония».





Фото: пресс-служба фестиваля