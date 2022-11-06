Жители Петербурга смогут увидеть личные вещи и архивные фотографии Юрия Никулина

06.11.2022

Жители Петербурга смогут увидеть личные вещи и архивные фотографии Юрия Никулина

Выставка «Юрий Никулин: фронтовик и великий артист» начала работать в Военно-историческом музее Санкт-Петербурга, пишет издание «Невские новости».

В экспозиции представлены его архивные фотографии, медали, награды.

«Здесь представлены основные аспекты жизни Никулина: его детство, военная часть — а это почти семь лет жизни, — кино и, безусловно, самая главная часть — это цирк», — заявил внук артиста Юрий Никулин.

Кроме архивных материалов и фотографий, посетители смогут увидеть личные вещи артиста: начиная с детского паровозика и заканчивая фронтовыми письмами. Будет представлена фляга, акты о вручении медалей и наград, а также гастрольный чемодан актера. 

Экспозиция проводится в рамках проекта «100 лет со дня рождения Ю.В. Никулина». 

Фото: скриншот