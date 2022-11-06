Эминем, Лайонел Ричи и Duran Duran включены в Зал славы рок-н-ролла

06.11.2022

Эминем, Лайонел Ричи и Duran Duran включены в Зал славы рок-н-ролла

Зал славы рок-н-ролла пополнился именами музыкантов Эминема, Лайонела Ричи и солистов группы Duran Duran. Об этом сообщает ФАН. 

Рэпер Эминем произнес одну из самых продолжительных речей, когда получал награду. Он поблагодарил со сцены несколько десятков рэперов, назвав их своими учителями.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялась 37-я церемония введения знаменитых рок-музыкантов в Зал славы. Зал и музей славы рок-н-ролла — музей и организация в Кливленде, Огайо, США, посвященные наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию.

Фото: Pixabay