Netflix выпустил трейлер комедии «Дневник Ноэль»

06.11.2022

Netflix выпустил трейлер комедии «Дневник Ноэль»

В Сети появился трейлер фильма «Дневник Ноэль». Ролик опубликован на YouTube-канале стрим-сервиса Netflix. Об этом сообщает «Культуромания». 

Проект стал экранизацией одноименного романа Ричарда Пола Эванса. Фильм повествует о писателе, похоронившем свою мать накануне Рождества. 

В ленте снялись Джастин Хартли, Джеймс Римар, Барретт Досс, Бонни Беделиа и другие.

Режиссером стал Чарльз Шайер.

Премьера «Дневника Ноэль» состоится на Netflix 24 ноября.

Фото: Pixabay