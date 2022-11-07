В Красноярске прошел фестиваль «Герой нашего времени»

07.11.2022
«Эпос народов России» — такой стала в этом году тема творческого фестиваля в Красноярске «Герой нашего времени». Об этом сообщает издание Gornovosti.
Одна из задач мероприятия, проводимого Домом детства и юношества, — воспитание у школьников чувства уважения к разным национальным культурам.
На первом этапе фестиваля команды познакомились с устным и письменным эпосом разных народов, особенностями их культуры.
Ко второму этапу 22 команды из разных школ города готовили театрализованный номер, в основу которого легли сказка, легенда, былина или басня одного из народов, проживающих в России.
Фестиваль прошел в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Красноярске». Она направлена на профилактику экстремизма и формирование толерантности в детско-юношеской среде, социальную и культурную адаптацию мигрантов.
Фото: Руслан Рыбаков