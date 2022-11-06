В ОАЭ начинаются гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

06.11.2022

В ОАЭ начинаются гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

Академический театр балета Бориса Эйфмана открывает гастроли в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). На сцене Дубайской оперы петербуржцы в течение двух вечеров покажут новый спектакль «Эффект Пигмалиона».

«Этот спектакль помогает человеку укрепить веру в себя, в нем есть заряд веры в светлое будущее», — сказал ТАСС Борис Эйфман. 

Труппа Эйфмана проведет гастроли в год своего 45-летия. Нынешней осенью петербуржцы выступили также в Израиле и Армении. 

По словам Эйфмана, в ближайшее время труппа готовит новый спектакль по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», а Академия в следующем году покажет в честь юбилея выпускной спектакль.

Фото: театр Бориса Эйфмана