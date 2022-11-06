Скончался певец Аарон Картер

06.11.2022

Скончался певец Аарон Картер

Американский певец и актер Аарон Чарльз Картер умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, тело Картера было найдено в его доме в городе Ланкастер (штат Калифорния). Причина смерти не называется.

Полиция рассматривает убийство как одну из версий трагедии. В последние годы у Картера были нерешенные юридические проблемы, а также он злоупотреблял психоактивными веществами на протяжении многих лет.

Картер стал популярен в конце 1990-х благодаря своему дебютному альбому «Аарон Картер». Он также выступал в шоу «Танцы со звездами» и принял участие в бродвейской постановке Seussical.

Фото: Pixabay