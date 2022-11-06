Патриотическая программа на ВДНХ 4-5 ноября объединила более 150 тысяч человек

4 и 5 ноября в программе ко Дню народного единства на ВДНХ приняли участие более 150 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Посетители побывали на мастер-классах и лекциях, которые подготовили резиденты выставки, а также на площадке цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Она разместилась на площади Промышленности. Там горожан и туристов знакомят с гастрономическим разнообразием нашей страны, все желающие могут записать видеообращения со словами поддержки военнослужащим Российской армии, сделать для них открытки своими руками. Такой возможностью уже воспользовались свыше 1,5 тысячи москвичей.

«В этом году программа ко Дню народного единства проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Тех, кто еще не успел побывать на площадках, ждут сегодня. Крупнейшая из них — ВДНХ — за два дня приняла больше 150 тысяч человек. Особый интерес у гостей вызвала гастрономическая часть, в рамках которой свою продукцию представили производители из 34 регионов России», — отметила Наталья Сергунина.

Жители и гости столицы уже приобрели свыше 5,3 тысячи килограммов сыров, мясных деликатесов, рыбы и морепродуктов, кондитерских изделий и меда. Помимо этого, посетителям предлагают выпечку и мясо на гриле — за два дня продано почти восемь тысяч порций.

Причем на площадке «Московских сезонов» знакомят не только с продуктами из разных уголков России, но и с традиционной кухней, в том числе новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Как раз сегодня в 14:00 повара приглашают на мастер-класс по приготовлению блюд, характерных для Донбасса, — борща с бычками и юшки гороховой «Мариупольской».

На ВДНХ проходят и другие тематические мероприятия. В центре «Космонавтика и авиация» проводили экскурсии «Люди. Единство. Космос», а в музее «Слово» посетителям рассказывали о возникновении письменности и о том, как она объединяет народы. Сегодня еще можно успеть побывать на гастрономических днях регионов в семейно-образовательном центре «Городская ферма». Там гостей ждут мастер-классы по приготовлению сырников из фермерских продуктов, а также яхны (мясное рагу) и груздянки (традиционный грибной суп славянской кухни) от шеф-поваров из Ростова-на-Дону и Новосибирска.

Фото: Пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы



