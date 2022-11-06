Патриотическая программа на ВДНХ 4-5 ноября объединила более 150 тысяч человек

06.11.2022
«В этом году программа ко Дню народного единства проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Тех, кто еще не успел побывать на площадках, ждут сегодня. Крупнейшая из них — ВДНХ — за два дня приняла больше 150 тысяч человек. Особый интерес у гостей вызвала гастрономическая часть, в рамках которой свою продукцию представили производители из 34 регионов России», — отметила Наталья Сергунина.
Жители и гости столицы уже приобрели свыше 5,3 тысячи килограммов сыров, мясных деликатесов, рыбы и морепродуктов, кондитерских изделий и меда. Помимо этого, посетителям предлагают выпечку и мясо на гриле — за два дня продано почти восемь тысяч порций.
Причем на площадке «Московских сезонов» знакомят не только с продуктами из разных уголков России, но и с традиционной кухней, в том числе новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Как раз сегодня в 14:00 повара приглашают на мастер-класс по приготовлению блюд, характерных для Донбасса, — борща с бычками и юшки гороховой «Мариупольской».
На ВДНХ проходят и другие тематические мероприятия. В центре «Космонавтика и авиация» проводили экскурсии «Люди. Единство. Космос», а в музее «Слово» посетителям рассказывали о возникновении письменности и о том, как она объединяет народы. Сегодня еще можно успеть побывать на гастрономических днях регионов в семейно-образовательном центре «Городская ферма». Там гостей ждут мастер-классы по приготовлению сырников из фермерских продуктов, а также яхны (мясное рагу) и груздянки (традиционный грибной суп славянской кухни) от шеф-поваров из Ростова-на-Дону и Новосибирска.
Фото: Пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы