Патриотический флешмоб прошел у стен Музея Победы

06.11.2022

Патриотический флешмоб прошел у стен Музея Победы

5 ноября у стен Музея Победы прошел патриотический флешмоб «89 регионов Российской Федерации». Акция была приурочена ко Дню народного единства и состоялась через месяц после завершения церемонии вхождения ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ (5 октября 2022 года).

Около 100 волонтеров с флагами всех республик, областей, округов и краев нашей Родины выстроились в цифру 89. Молодые люди держали в руках флаги всех регионов. В ходе акции прозвучала новая песня «89 субъектов России».

Флешмоб был организован в рамках патриотического марафона «Связь поколений» при поддержке Всероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», Союза женщин летных специальностей «Авиатриса», Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

Фото: пресс-служба Музея Победы