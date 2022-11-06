Онлайн-кинопоказ к юбилею Эльдара Рязанова проведет Музей Победы





«Эльдар Рязанов — один из самых любимых кинорежиссеров нашего кино. Любовь зрителей он завоевал невероятным юмором и иронией, а также детально прописанными характерами. Его фильмы разобраны на цитаты, их можно пересматривать много раз», — рассказал постоянный ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Музея Победы Геннадий Ходос.





Зрителям представят фильм «Предсказание» (1993) советского режиссера. Фильм поставлен по одноимённой повести Рязанова, написанной в 1990 и впервые опубликованной в 1991 году. Картина повествует о судьбе известного пожилого писателя Горюнова, у которого начинают сбываться предсказания цыганки. В последние дни жизни он воскрешает своё прошлое и вновь обретает утраченный смысл бытия.





«Может быть, «Предсказание» не самый лучший фильм режиссера и точно не столь популярный и известный, поэтому именно его мы решили показать широкой аудитории в онлайн-кинотеатре. Помимо того, что в киноработе представлен более серьезный жанр, чем комедия, есть еще одна особенность — украшает картину французская актриса Ирен Жакоб, муза великого польского кинорежиссера Кшиштофа Кесьлевского», — подчеркнул Геннадий Ходос.





Фото: пресс-служба Музея Победы