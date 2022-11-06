Почти 10 000 человек посетили Музей Победы в День народного единства

06.11.2022
«Музей Победы традиционно становится участником всероссийских акций. И мы рады, что наша площадка неизменно популярна у жителей и гостей столицы», — отметили организаторы.
Большим интересом пользовались экспозиция «Подвиг Армии» с диорамным комплексом, Зал исторической правды, светозвуковая инсталляция «Дорога к Победе», экскурсии «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».
Кроме того, посетителям представили новую выставку «Новые республики России: история края». Экспозицию подготовили краеведческие музеи из Луганска и Донецка. Зрителям демонстрируют сотни оцифрованных фотографий и документов, рассказывающих об истории, культуре и традициях регионов.
В этот день всех гостей также ждала большая праздничная программа. В главном здании музея в течение всего дня проходили мастер-классы для детей и взрослых. Посетители могли сделать своими руками браслет в цветах российского флага, нарисовать картину под руководством опытного наставника или освоить азы художественной фотосъемки.
Завершил вечер большой концерт классической музыки, участниками которого стали солисты Академии хорового искусства им. В.С. Попова и Молодежного концертного объединения PIANOPOLIS. В величественном Зале полководцев прозвучали сочинения И.С. Баха, Ф. Шопена, Ф. Листа, П. Чайковского, С. Рахманинова, Н. Метнера, С. Монюшко.
Фото: пресс-служба Музея Победы