Короткометражка с Малышом Йодой появится к трехлетию «Мандалорца»

04.11.2022

Короткометражка с Малышом Йодой появится к трехлетию «Мандалорца»
О премьере стало известно из итальянской соцсети стриминга Disney+, где раньше времени выложили пост о релизе. Вскоре анонс удалили, сообщает Culture Crave. 

Информация о короткометражной ленте появилась в списке предстоящих премьер «Дисней+». Согласно ей, 12 ноября на сервисе дебютирует фильм «Звездные войны Дзен: Грогу и пыльные кролики». В нем появится Грогу из сериала «Мандалорец», которого зрители прозвали Малышом Йодой. Новую картину планируют выпустить в день премьеры первой серии шоу, состоявшейся в 2019 году. 

Третий сезон «Мандалорца» дебютирует в грядущем феврале. Ожидается, что он расскажет о возвращении на планету Мандалор главного героя Джина Джардина (Педро Паскаль), взявшего под опеку Грогу — таинственного представителя одной с мастером-джедаем Йодой расы. Четвертый сезон уже находится в разработке.

Фото: кадр из The Mandalorian