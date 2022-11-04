Кавилл остался в 3-м сезоне «Ведьмака» только из-за удвоенного гонорара

04.11.2022
Исполнитель роли Геральта из Ривии мог покинуть сериал Netflix после второго сезона из-за разногласий со сценаристами шоу, сообщили источники портала Redanian Intelligence.
Прошлым летом актер всерьез рассматривал уход из проекта, участия в котором долго и упорно добавился, поскольку является давним фанатом The Witcher. Удержать его удалось повышением оплаты. За серию первого сезона Кавилл получал $400 тысяч, а за эпизод второго — $1 млн, отметили инсайдеры. Однако на четвертый сезон он все-таки не согласился.
По информации портала, ситуация может быть связана с разными взглядами актера и продюсеров на развитие персонажа Геральта и всего сюжета сериала. Ранее один из сценаристов шоу Бо Демайо заявил, что некоторые авторы не любят оригинальные романы Анджея Сапковского, лежащие в основе сериала.
Также у Кавилла мог возникнуть конфликт графиков после того, как он подписал контракт на новые съемки в образе Супермена. Еще одним фактором стало его желание принять участие в новом проекте, отметило издание.
В конце октября стало известно, что третий сезон «Ведьмака» станет для Генри Кавилла финальным. Далее каст шоу возглавит Лиам Хемсворт. Как новый актер будет вписан в сюжет, не уточнялось.
Фото: кадр из The Witcher