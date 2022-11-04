Режиссер Энди Серкис объяснил, почему не снимет триквел «Венома»

04.11.2022
Постановщик второй части истории о симбиоте и его носителе-журналисте ранее выражал заинтересованность в создании следующей ленты, пишет Slash Film.
Отказ от дальнейшего участия во франшизе он связал с занятостью в других проектах, над которыми долго работал. Серкис напомнил, что ранее отложил производство «Скотного двора» из-за съемок «Венома 2». Он намерен ответственно работать над отложенными фильмами.
По словам Серкиса, ему понравилось какое-то время возглавлять супергеройскую франшизу. Он гордится получившейся картиной. А теперь он рад тому, что постановкой новой части займется сценаристка первых двух «Веномов» Келли Марсел, которая «в теме» вместе с исполнителем главной роли Томом Харди. Режиссер назвал их отличной командой, результат работы которой он хотел бы поскорее увидеть.
Ранее сообщалось, что Марсел, известная по разработке сценария эротической драмы «50 оттенков серого», дебютирует в режиссуре в триквеле «Венома». К главной роли вернется Харди.
Фото: кадр из Venom 2