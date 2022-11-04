Тарантино заявил, что он — не наемный рабочий, чтобы снимать для Marvel

04.11.2022
Голливудский режиссер объяснил Los Angeles Times, почему ни за что не станет работать над супергеройской лентой по киновселенной «Марвел».
Квентин Тарантино назвал режиссеров кинокомиксов «лишь наемными рабочими». К их числу он себя не относит, поскольку «не ищет работу». Голливудские студии редко создают высокобюджетное кино, которое им действительно нравится, добавил кинематографист.
По его словам, многие люди в киноиндустрии мечтают о спаде интереса к супергеройским экшнам. То же самое происходило в 1960-е, когда на вершине популярности были мюзиклы, напомнил собеседник.
Ранее Джеймс Кэмерон назвал персонажей киновселенных Marvel и DC инфантильными. Гаспар Ноэ заявлял, что кинокомиксы делают американских зрителей глупыми. Мартин Скорсезе обвинял их в отсутствии исследования психологизма отношений. Негативные комментарии в адрес супергероики также звучали от Фрэнсиса Ф. Копполы, Джейн Кэмпион, Ридли Скотта. Однако пока экшны с костюмированными персонажами со сверхспособностями во главе сохраняют свои позиции.