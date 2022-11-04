Японская студия Toho анонсировала абсолютно новый фильм о Годзилле

04.11.2022
Компания объявила дату выхода кинокартины в 68-й день рождения мутанта, который отмечается 3 ноября. Об этом пишет THR.
Пока безымянный фильм планируют представить 3 ноября 2023 года. Он станет первой японкой лентой о Годзилле с 2016 года, когда Toho выпустила «Возрождение».
Детали сюжета компания не раскрыла, сообщив только имя постановщика — им станет художник по спецэффектам, режиссер и сценарист Такаси Ямадзаки. В его фильмографии — трилогия о послевоенном Токио «Всегда: Закат на Третьей авеню», хоррор в двух частях «Паразиты», аниме-дилогия «Дораэмон», фантастический экш «Пришелец из будущего» и др.
Создателем Годзиллы стал продюсер Томоюки Танака. Персонаж дебютировал в фильме 1954 года, положив начало долгоиграющей франшизе, которая на сегодня насчитывает более 30 картин. Считается, что мутировавший монстр, который вышел из анабиоза из-за взрывов водородных бомб, символизирует месть природы людям.