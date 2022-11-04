Сайт-специфик проект Ирины Кориной открылся в Доме-музее Станиславского

Выставка «Ёлка, шлейф, вулкан и т. д.» стартовала в рамках программы «Искусство жить дома» Пушкинского музея и его филиала в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГМИИ.





Инсталляция разместилась в Доме-музее Константина Станиславского в Москве. Художница внедрила в пространство квартиры теоретика театра и режиссера-новатора объекты, созданные по итогам изучения его биографии. Они вдохновлены историями детских лет мастера, которые повлияли на него в дальнейшем.





Художественные объекты предполагают тактильный контакт с посетителями, их вовлечение в изучение музейного пространства и жизни театрального деятеля. Проект будут сопровождать кураторские экскурсии. Также запланирована встреча с Еленой Кориной.





«Искусство жить дома» предполагает выстраивание диалога между художниками из настоящего и деятелями культуры из прошлого в домах последних. Авторы изучают жизнь обитателей помещений, вступают с ними в контакт и интегрируют в их пространства новые части экспозиций.