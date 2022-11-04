Картину Ван Гога привезли в Рим, где ее встретили супом

04.11.2022
Активистки облили «Сеятеля», временно выставленного в Палаццо Бонапарте. Об этом сообщает ANSA.
Три участницы движения «Последнее поколение» выплеснули суп на работу нидерландского мастера, приклеили свои ладони к стене и выкрикивали лозунги против использования угля и изменений климата. Четвертый человек снимал происходящее на камеру.
В ситуацию вмешались охранники, которые вывели посетителей и закрыли залы.
«Мы ожидали этого — никакого ущерба, но это бесполезный жест», — заявили агентству организаторы выставки.
Во дворце проходит посвященная Ван Гогу экспозиция, на которой представлены картины из Музея Крёллер-Мюллер (Нидерланды).
Акцию провели участники Last Generation — итальянской ветви основанного в Лондоне движения Extinction Rebellion, выступающего за информирование населения всего мира о реальной ситуации с климатическими изменениями и принятие соответствующих мер.