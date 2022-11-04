Даню Милохина в «Ледниковом периоде» может заменить Федор Федотов

Назван новый предполагаемый партнер фигуристки Евгении Медведевой. Его имя раскрыл источник РИА Новости.





Участником шоу Первого канала может стать победитель прошлогоднего «Ледникового периода» Федор Федотов (в паре с Татьяной Волосажар). Актер известен по одной из главных ролей в «Серебряных коньках», где его герой рассекает по петербургским рекам и каналам на коньках.





Медведева выступала в нынешнем сезоне с Милохиным, который после четырех выпусков покинул шоу. Он объяснил свой внезапный уход усталостью, потерей смысла в участии в проекте и отсутствием любви к нему. Продюсеры программы заявили, что будут искать нового партнера для оставшейся фигуристки.





Среди претендентов называли актеров Антона Рогачева и Алексея Лукина. Первый считался фаворитом благодаря уверенности на льду. Также его плюсом в СМИ называли схожий с ушедшим тиктокером типаж.





Фото: кадр из «Серебряных коньков»