Вышел «Мост на озере» о возвращении из Афганистана с Дженнифер Лоуренс
Вышел «Мост на озере» о возвращении из Афганистана с Дженнифер Лоуренс
04.11.2022
4 ноября драма от студии А24 дебютировала в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Накануне у нее появился новый трейлер.
Военный инженер Линси возвращается в родной город после службы в Афганистане, где получила ранение. Она неохотно пытается адаптироваться к мирной жизни, восстанавливает здоровье, переживает вспышки воспоминаний и эмоциональные перепады, работает уборщицей бассейнов, общается с матерью и наркозависимым братом.
Ее другом становится случайный собеседник, у которого есть свои болезненные воспоминания и призраки прошлого. В разговорах с ним Линси признается, что не хотела возвращаться домой и планирует снова отправиться на службу.
Фильм Causeway поставила Лила Нейгебауэр. Главные роли сыграли Дженнифер Лоуренс и Брайан Тайри Генри. В сентябре картина впервые появилась на большом экране на кинофестивале в Торонто, в октябре вышла в ограниченный прокат, в ноябре — на стриминге.