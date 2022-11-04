«Пора уступать дорогу молодым»: Гарик Харламов об уходе из Comedy Club

04.11.2022

«Пора уступать дорогу молодым»: Гарик Харламов об уходе из Comedy Club
Комик, актер и телеведущий прокомментировал в соцсетях свой уход из юмористического шоу телеканала ТНТ.

По его словам, годы работы ведущим Comedy в паре с Павлом Волей были прекрасными, «но пора уступать дорогу молодым». 41-летний Харламов пожелал доброго пути своему сменщику Андрею Бебуришвили, а сам отправился «наконец-то спать». Он не уточнил причины решения покинуть телепроект, который вел с 2015 года.

ТНТ не давал официальных комментариев по этому поводу, ограничившись анонсом первого шоу с новым ведущим. 4 ноября в эфире телеканала выйдет выпуск с дебютом Бебуришвили, который составит компанию Воле.

В видеоанонсе эпизода Воля пошутил, что его новый напарник — как Харламов «только бесплатно». Бебуришвили же заметил, что предшественник «вроде не обиделся», но трубки не берёт.

Фото: кадр из сериала «Гусар»