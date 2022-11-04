Звезда «Логана» и «Темных начал» сыграет в сериале по «Звездным войнам»

04.11.2022
Испанская и британская актриса Дафни Кин присоединилась к актерскому составу Star Wars: The Acolyte. Об этом стало известно из нового выпуска подкаста The Hot Mic.
Подробности ее персонажа не раскрываются. Главную роль в проекте исполняет Амандла Стенберг («Голодные игры»). Также в касте — Джоди Тёрнер-Смит, исполнительница роли Анны Болейн, Ли Джон Джэ из «Игры кальмара», Мэнни Хасинто из «Мэверика» и др.
Действие «Аколита» развернется за сотню лет до событий первого эпизода саги «Скрытая угроза». Шоу расскажет о последних днях расцвета Республики и нарастающей мощи темной стороны.
Создательницей шоу выступает Лесли Хедланд, известная по сериалу «Жизнь Матрешки». Съемки восьмисерийного проекта начались в октябре. The Acolyte планируют выпустить на стрим-сервисе Disney+ в следующем году.
Ранее вышел трейлер финального сезона «Темных начал» с Дафни Кин в главной роли. Шоу по книгам Филипа Пулмана транслирует НВО.
Фото: кадр из His Dark Materials