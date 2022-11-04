Shaman выпустил клип «Встанем» с Басковым, Бабкиной и другими артистами

В День народного единства на ютьюб-канале певца появилось новое видео на его трек, записанный при участии звезд отечественной эстрады.





Вместе с Ярославом Дроновым его самую популярную песню спели Николай Басков, Надежда Бабкин, Зара, Александр Ф. Скляр, Ая и др. Снятое в студии видео перемежается с кадрами памятных мемориалов, российских военных и их родных и близких людей.





В описании видео исполнитель призвал помнить, что за годы своего существования Россия не раз оказывалась под угрозой распада и гибели, однако благодаря самоотверженности народа всегда отстаивала «право на жизнь, на существование, на свою культуру и язык».





За час с релиза клип посмотрели 98 тысяч раз. Первое видео на трек собственного сочинения «Встанем» Шаман опубликовал за день до начала СВО. За восемь месяцев запись набрала 31 млн просмотров.



