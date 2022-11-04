Netflix показал трейлер новой экранизации «Любовника леди Чаттерлей»

Главную героиню сыграла Эмма Коррин, исполнительница роли принцессы Дианы в «Короне». Ролик по фильму опубликован на ютьюб-канале стриминга.





История разворачивается вокруг Конни, молодой супруги британского баронета Чаттерлей. После свадьбы он получает ранения на войне, теряет способность ходить и заниматься сексом. Супруг предлагает Конни завести любовника, не предполагая разводиться с ней. Вскоре Леди Чаттерлей увлекается новым лесничим, что приводит к ее сексуальному пробуждению и зарождению глубоких чувств к нему. Конни оказывается перед выбором — продолжить жизнь примерной супруги высокородного и нелюбимого мужчины или остаться с любимым егерем.





Эротическую драму сняла французская постановщица Лор де Клермон-Тоннерр. Вместе с Эммой Коррин в фильме сыграли Джек О’Коннелл (любовник), Мэттью Дакетт (муж) и др.





В основе ленты — скандальный для своего времени роман британского автора Дэвида Лоуренса, изданный в 1928 году. Его запрещали в нескольких странах из-за обилия эротических сцен, а также экранизировали более 10 раз.



