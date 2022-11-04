Лаборатория детского и подросткового чтения открылась в Нижнем Новгороде

Запус первого за пределами столиц проекта «#ЗнайЧитай» прошел при участии министра культуры Ольги Любимовой, сообщила пресс-служба ведомства.



Центр заработал на базе Детской библиотеки им. А. М. Горького, обновленной по модельному стандарту.



Глава Минкультуры РФ напомнила, что всероссийский проект «#ЗнайЧитай» создали работники РГДБ. По ее словам, во время разработки наполнения модельных библиотек появилась мысль о том, чтобы детям дошкольного и школьного возраста рассказывали «о письменности, ее истории, сказках».



Центр создавался специально для детей, поэтому в нем легенды и предания не просто читают, а передают с помощью костюмированных игр, добавила руководительница РГДБ Мария Веденяпина.



В центре есть разделы, посвященные истории русской письменности и сказкам, в том числе из местного фольклора. Посетители найдут в центре грамоты из бересты и таблички с клинописью, копии рукописных книг, петроглифы, маски и др.







Фото: пресс-служба Минкультуры РФ