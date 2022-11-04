Московскую биеннале современного искусства отменили за несколько дней до старта

Выставка должна была пройти в Новой Третьяковке в девятый раз, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.





7 ноября планировалось открыть биеннале. 3 ноября стало известно, что министерство отменило ее ввиду «абсолютного несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки». Также указывалось, что фонд «Биеннале современного искусства» не выполнил все обязательства перед Третьяковкой — не смонтировал в срок экспозицию и не предоставил документацию по пожарной безопасности.





В ведомстве напомнили, что организация проектов на площадке уровня Третьяковской галереи связана с «ответственностью за художественный и этический контекст выставки».





На сайте биеннале, которая должна была пройти под названием «Сценография чувств», организаторы и художники выразили несогласие со словами о несоответствующем уровне работ и напомнили, что в отборе авторов участвовал член экспертного совета выставки Борис Пиотровский. Команда выразила особые сожаления в связи с тем, что посетители не увидят проекты художниц из Донецка и Луганска Анастасии Дейнеки и Аделины Шабановой. Среди других участников — Сергей Бугаев, Платон Инфанте, Татьяна Баданина, группа «Гром» и др.





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