Глава Warner Bros. Discovery хочет новых «Гарри Поттера» и «Супермена»

Объединенная компания под руководством Дэвида Заслава намерена использовать успешные франшизы WB, пишет THR.





По информации издания, глава компании посетовал, что у нее не было новых фильмов о Супермене уже 13 лет, а о Гарри Поттере — 15 лет. При этом франшиза о мальчике, который выжил, принесла серьезную прибыль. Он не исключил создания новых фильмов по миру Гарри Поттера в случае договоренности с писательницей Джоан Роулинг.





Также Заслав напомнил о театральных правах студии на «Властелина колец». Он не озвучил, как предполагает их использовать.





С 2001 года WB выпустила восемь фильмов в основной серии поттерианы и три — в приквеле и спин-оффе «Фантастические твари». В планах у студии были еще два фильма по второй франшизе, но на фоне слабых финансовых показателей триквела их судьба остается неизвестной.





В 2016 году на театральной сцене дебютировала постановка по пьесе Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». Будет ли она экранизирована — не сообщалось.





Фото: кадр из Harry Potter and the Chamber of Secrets