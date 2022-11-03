Второй сезон российского мультсериала «Тима и Тома» выйдет в Европе

Новые серии проекта от создателей «Смешариков» и «Фиксиков» покажут французским и итальянским детям, сообщили ТАСС в пресс-службе ГК «Рики».





В эфире France TV новые серии планируют выпустить в начале 2023 года. В ноябре «Тима и Тома» вышли на Okoo — сервисе этой телекомпании, где представлены мультфильмы и образовательные программы для дошкольников. На итальянском ТВ мультфильм выйдет в рождественские праздники. Договор о показе подписан с холдингом De Agostini, отметило агентство.





ГК «Рики» также предполагает заключить контракт с крупнейшей китайской платформой Youku Kids на совместное создание трех новых сезонов «Тимы и Томы».





Российский мультсериал о дружбе слоненка Томы и бегемотика Тимы состоит из коротких роликов. В них главные герои вместе познают мир, сталкиваются с ожившими детскими фантазиями, шалят, капризничают и даже ссорятся, но всегда мирятся.





Фото: скриншот / ютьюб-канал «Тима и Тома»