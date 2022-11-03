Последнюю неоконченную кинокартину Динары Асановой покажут на «Ленфильме»

Показы состоятся на масштабной выставке «Динара Асанова. Незнакомка», посвященной жизни, творчеству и личности постановщицы, сообщается на сайте студии.





Экспозиция будет работать с 12 ноября по 15 января в культурном центре «Ленфильма» в Петербурге. Кураторами проекта стали Анна Маугли и Дмитрий Мишенин из Doping Pong, работавшие над выставкой о жизни и творчестве Виктора Цоя «Путь героя».





Динара Асанова, уроженка Киргизской АССР, выпускница ВГИКа, снимала на «Ленфильме» в 1970-1980-е годы честное кино о подростках. Во время подготовки проекта кураторы беседовали с людьми, которые снимали с ней и снимались у нее; работали в архивах «Ленфильма» с монтажными листами, снимками, сценариями с пометками режиссера.





Проект познакомит с глубиной и разными гранями таланта Асановой и ее наследием, а также попытается исследовать феномен актуальности и универсальности ее визуального языка. Организаторы обещали посетителям «погружение в фильмы гениальной женщины-режиссера».





Один из залов посвящен «Незнакомке» — последнему фильму Асановой, во время съемок которого она умерла. Лента осталась неоконченной. Впервые на большом экране будут показывать сохранившиеся кадры. В другом пространстве пройдет выставка цифровой живописи Doping Рong, где оживут переосмысленные образы из фильмов Асановой в стерео-варио-формате. В зале «Таймлайн», оформленном как школьный класс, посетители увидят фото актеров, работавших с постановщицей, реконструированные костюмы персонажей и др.



