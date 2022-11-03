В Минпромторге объяснили, почему фильмы не подпадут под параллельный импорт

Кинокартины и другие аудиовизуальные произведения не могут быть включены в соответствующий перечень, сказали ТАСС в пресс-службе министерства.





Фильмы не являются товарами по документации внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, поэтому их нельзя включить в список параллельного импорта, пояснили в ведомстве.





Накануне стало известно, что в перечень включили продукцию брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics без обозначения конкретных товаров. Комментируя это сообщение, в Ассоциации владельцев кинотеатров агентству сообщили, что пока параллельный импорт не затронул фильмов, но в скором будущем может быть решен и этот вопрос.





Ранее Минпромторг разрешил поставлять в РФ более 50 товаров по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателей. В соответствующий список могут вносить продукцию иностранных компаний, ушедших из России. Механизм будет действовать в будущем году.





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