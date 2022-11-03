Режиссеры последних «Мстителей» отказались от работы с Marvel до 2030 года

Братья Руссо, снявшие «Войну бесконечности» и «Финал», решили не сотрудничать со студией до конца десятилетия. Об этом они рассказали в беседе с Variety.





С чем связано решение, они не уточнили. По словам режиссеров, они часто обсуждают разные проекты и присматриваются к тем из них, что «могут выстрелить». Ранее Энтони и Джо Руссо интересовались созданием фильма о людях Икс и других проектов по комиксам «Марвел».





Сейчас Руссо сконцентрированы на съемках экранизации графического романа The Electric State шведского художника и дизайнера Саймона Столенхага. Научно-фантастическая история расскажет об альтернативной версии мирового развития. Действие развернется в 1990-х годах вокруг девушки, разыскивающей брата в компании киборга и бродяги. В ленте снимаются Милли Бобби Браун, Крис Пратт, Мишель Йео, Стэнли Туччи, Джанкарло Эспозито и др. Фильм планируют выпустить в 2024 году.





Ранее сообщалось, что киновселенную «Марвел» пополнит Яхья Абдул-Матин II, который сыграет «Чудо-человека» в сольном сериале.



