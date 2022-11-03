Вышел трейлер ленты «Қаш» казахстанского режиссера Айсултана Сеитова
Вышел трейлер ленты «Қаш» казахстанского режиссера Айсултана Сеитова
03.11.2022
Драма о коллективизации и голоде в Казахстанской АССР стала первым полнометражным фильмом постановщика. Ролик доступен на ютьюб-канале творческого объединения QARA.
История разворачивается в 1930-е годы. Исатай, хоронящий умирающих от голода людей в братских могилах, решает отправиться в ближайший город Сарканд, чтобы спасти свой аул. Ему нужно доставить важное послание. В пути он встречает странника, указывающего дорогу, ведущую в никуда.
В главной роли снялся Еркебулан Дайыров. Актерский ансамбль дополнили Ондасын Бесикбасов, Исбек Абильмажинов, Толганай Талгат, Александр Паль и Варвара Шмыкова.
В кинотеатрах Казахстана «Қаш» («Беги») выходит 1 декабря. Дата премьеры в России и других странах пока не названа.
Айсултан Сеитов известен как клипмейкер, работавший с артистами из СНГ и США. Он снял видео на треки Скриптонита, Noize MC, L’One, Jah Khalib, Елены Темниковой, Ивана Дорна, 21 Savage, J. Cole, Offset, масло черного тмина.