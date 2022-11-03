В Москве в рамках «Проекта 1812» начнет работать интерактивная инсталляция

Выставка посвящена 210-летию Отечественной войны и станет частью «Проекта 1812», который реализует Музей Москвы совместно с «Вижн Репаблик», студией Sorted при поддержке Института развития интернета.





Инсталляция рассказывает о событиях, приведших к войне. В экспозицию вошли также комиксы на основе воспоминаний участников событий и иммерсивный аудиоспектакль по улицам Москвы.





«В центре экспозиции — опустошительный пожар, в котором исчезает старая, довоенная Москва, сохранившаяся сегодня лишь в немногих памятниках, и возникает новая, чей облик определили архитекторы-классицисты: Осип Бове, Доменико Жилярди, Афанасий Григорьев, Федор Шестаков и другие», — рассказали «Культуромании» организаторы проекта.





Отметим, что 4 ноября выставку можно будет посетить бесплатно. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.





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