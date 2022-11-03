Праздник из Нижнего для всей страны

День народного единства, который в нашей стране в этом году будут отмечать в восемнадцатый раз, можно еще назвать праздником нижегородцев, днем их славы, ведь зачинатели тех давних событий — именно они.





Своими корнями праздник уходит в XVII век, а точнее в 1612 год, когда Москва была освобождена от польских интервентов. Народное ополчение возглавил «говядарь», т.е. мясник, староста одной из нижегородских сотен Кузьма Минин, в честь которого сегодня в Нижнем Новгороде названы университет, площадь и улица.





Минин был выразителем инициативы создания Второго народного ополчения, которая исходила от ремесленно-торговых людей Нижнего, в те времена важного хозяйственного и административного центра на Средней Волге. Накануне Минин утверждал, что ему во сне явился святой Сергий Радонежский и велел разбудить спящих. Посадский человек обратился к нижегородцам с такими словами: «Если мы помочь хотим Московскому государству, не пожалеем животов (т.е. имуществ) наших, да не токмо животов — дворы свои продадим, жен и детей заложим».





Мысль о полной сдаче столицы Руси интервентам была неприемлема для исконно русского люда, а потому ополчение, постепенно прирастая сыновьями иных областей, организовавшись и собравшись с духом, двинулось к Москве.





Военачальником народная армия выбрала князя Дмитрия Пожарского, который хозяйственную часть похода поручил Кузьме Минину. 4 ноября 1612 года воины народного ополчения штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от поляков, продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.





«Тогда под знамена Пожарского и Минина, — говорит эксперт проекта "Народов много — Родина одна", профессор Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского Фёдор Селезнёв, — собралось огромное по тому времени войско. Во всенародном ополчении в освобождении русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов русской державы: наравне с русскими в ополчение вошли татары, чуваши, мордва и представители других народов Поволжья и Севера. И победа была достигнута именно благодаря пониманию, что народов много, а Родина — одна».





Возрождению празднования этой славной победы мы также обязаны нижегородцам. Сначала благодаря им был создан фонд Минина и Пожарского, потом активисты выдвинули предложение пройти путём ополчения, а затем — учредить всенародный праздник. А ещё в 2005 году вождям ополчения в Нижнем Новгороде был открыт памятник.





Сегодня День народного единства всеми в нашей стране любим и почитаем, и каждый год из города Балахна Нижегородской области в начале ноября стартует акция «Алтарь Отечества». Неравнодушные молодые люди несколько дней путешествуют по стране, рассказывая ее жителям про подвиг своих земляков. А 4 ноября в Москве они возлагают цветы к памятнику Минину и Пожарскому и проводят в столице концерт.





В самые тяжелые для их страны дни граждане России вставали на её защиту невзирая ни на национальность, ни на религиозную принадлежность, ни на что иное. По словам президента Владимира Путина, основа успешного развития России — это сплочённость общества, а также верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между люди разных национальностей. Президент также считает, что День народного единства знаменует искреннюю любовь россиян к своей стране: «Этот мощный, всепобеждающий дух единства передавался из поколения в поколение. Наш народ во все тяжёлые времена всегда вставал плечом к плечу, самоотверженно сражался за свободу и независимость своей Родины, за те исторические, духовные, семейные ценности, которые всем нам так дороги».



