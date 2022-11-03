На смотровой площадке Panorama 360 состоится фотовыставка ко Дню народного единства

Экспозиция расскажет о подвиге солдат и офицеров Красной Армии, освобождавших Донбасс и Украину от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 годах, а также о современных героях — участниках специальной военной операции.





На 30 стендах расположены уникальные фотографии героев, копии наградных документов, информация об их жизненном и боевом пути.





Также 4 ноября посетители смотровой площадки Panorama 360 смогут принять участие в тематических викторинах и конкурсах с призами.





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