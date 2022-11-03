В Херсонесе начала работу выставка подводных артефактов

Сегодня, 3 ноября, в малом зале Византийской экспозиции открылась выставка «Цифровые технологии и подводная археология», подготовленная сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Севастопольского государственного университета. На ней рассказывается о результатах исследований ученых в Черном море и в акватории Сирийской Арабской Республики.

Это четвертая выставка в России, на которой представлены подводные находки. До 4 декабря посетители учреждения культуры смогут узнать о результатах современных исследований специалистов Херсонеса Таврического, Севастопольского государственного университета и Института востоковедения Российской академии наук.

Сегодня заместитель директора музея-заповедника А. А. Чернов в приветственном слове поздравил гостей с открытием выставки и отметил важность сотрудничества трех организаций: «Мы очень рады, что благодаря взаимодействию ведущих вузов и Херсонеса Таврического мы можем представить результаты исследований и экспедиций, которые будут интересны школьникам, студентам и жителям Севастополя».

По словам заведующего отделом подводной археологии музея-заповедника А. А. Букатова, «подводное культурное наследие вызывает сильный интерес у публики. Поэтому было принято решение об открытии экспозиции, где будут показаны обработанные и визуализированные специалистами Севастопольского государственного университета данные о кораблекрушениях в акватории Севастополя и результаты подводных археологических исследований в Карантинной бухте и у берегов Сирии».

На церемонии открытия новой временной экспозиции присутствовал доцент кафедры востоковедения СевГУ В. В. Лебединский. Он отметил важность проведения выставки, на которой «в интерактивном виде представлены результаты работы последних лет севастопольских и московских ученых. Исследования, проведенные у берегов Херсонеса, Крыма и на Ближнем Востоке, позволяют сегодня увидеть оборонительные стены царства Арвада, которым около четырех тысяч лет, и объекты новейшей истории, которым чуть более ста лет. Например, подводные лодки Российского императорского флота, которые были обследованы и зафиксированы на внешнем рейде Севастополя».

На выставке представлены артефакты – удивительные находки с морского дна. Например, якорные камни эпохи Средневековья, которые были обнаружены у входа в Стрелецкую бухту. Посетители смогут увидеть амфоры XI века, найденные на месте кораблекрушения у берегов Балаклавы, и узкогорлый сосуд, датируемый I веком. Археологическая экспедиция музея-заповедника у западного берега Карантинной бухты позволила обнаружить якорную стоянку херсонеситов, о чем свидетельствуют кувшин и кубок, свинцовый шток и рамка якоря римского периода, также представленные в экспозиции.

На экспозиции «Цифровые технологии и подводная археология» весь обширный научный материал обобщен в видеопрезентациях. В них продемонстрированы трехмерные модели изучаемых объектов. Фотографии, документирующие процесс исследовательской деятельности, позволяют посетителям почувствовать себя участниками настоящей подводной экспедиции.

Фото: пресс-служба музея-заповедника