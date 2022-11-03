Гонкуровскую премию 2022 года получила Брижит Жиро

День народного единства, который в нашей стране в этом году будут отмечать в восемнадцатый раз, мо...
Итоги главной французской литературной награды объявили 3 ноября. Прошедшую в Париже церемонию транс...
Суд вынес решение в отношении двоих участников движения Just Stop Oil, обливших супом картину Яна ...
Проект РАМ им. Гнесиных сосредоточится на поддержке своих студентов и молодых талантов, говорится в ...
Новые подробности адаптации анимационной ленты «Дисней» 1997 года раскрыл один из продюсеров Джо Р...
День народного единства, который в нашей стране в этом году будут отмечать в восемнадцатый раз, мо...
Итоги главной французской литературной награды объявили 3 ноября. Прошедшую в Париже церемонию транс...
Суд вынес решение в отношении двоих участников движения Just Stop Oil, обливших супом картину Яна ...
Проект РАМ им. Гнесиных сосредоточится на поддержке своих студентов и молодых талантов, говорится в ...
Новые подробности адаптации анимационной ленты «Дисней» 1997 года раскрыл один из продюсеров Джо Р...
Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Умри, моя любовь», который спродюсирует Мартин Скорсезе, пере...
Директор умершего певца Аркадий Кудряшов отреагировал на идею продюсера Андрея Разина собрать новы...
Показы RFF состоятся в рамках Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщила пресс-слу...
Неизданные иллюстрации к произведениям Дмитрия Мамина-Сибиряка его современника, художника Сергея ...
Спустя три месяца с премьеры шоу по комиксу Нила Геймана стриминговый сервис Netflix подтвердил его ...
Фотовыставка от Российского военно-исторического общества пройдет с 4 по 13 нояб...
Сегодня, 3 ноября, в малом зале Византийской экспозиции открылась выставка «Цифровые технологии и по...
2 ноября в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля открылась выставка ...
О строительстве нового учреждения в Элисте поговорили с главой региона Бату Хасиковым. Работы начнут...
Команда проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» придумала нес...
7 ноября интернет-пользователи увидят виртуальную выставку, а также онлайн-передачи о...
Главные роли в фильме-мюзикле «В духе Рождества» сыграли Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл. Ролик дос...
18-летняя модель Дева Кассель сыграет в кинокартине «Прекрасное лето» Лауры Лукетти, сообщает Variet...
Минпромторг РФ дополнил список продукцией нескольких популярных торговых марок, связанных с производ...
В фильме снимаются Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и другие звезды телеканал...
03.11.2022