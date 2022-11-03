Гонкуровскую премию 2022 года получила Брижит Жиро

Итоги главной французской литературной награды объявили 3 ноября. Прошедшую в Париже церемонию транслировал BFMTV.





Французскую писательницу наградили за роман «Жить быстро» (Vivre vite). Она обошла в финале соотечественницу Клоэ Корман, Макензи Орселя из Гаити и Джулиано да Эмполи (Италия, Швейцария).





В этом году премию, названную в честь братьев-литераторов де Гонкур, вручили в 119-й раз. Ее присуждают за франкоязычный роман. Денежный приз лауреата составляет €10 и компенсируется привлечением внимания к автору и его произведениям, продажи которых обычно вырастают, а также его вхождением в первые литературные ряды. В разные годы премией награждались Альфонс де Шатобриан, Марсель Пруст, Люсьен Фабр, Симона де Бовуар, Мишель Уэльбек и др.





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