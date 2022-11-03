Киноверсия мультфильма «Геркулес» станет экспериментом для аудитории TikTok

Новые подробности адаптации анимационной ленты «Дисней» 1997 года раскрыл один из продюсеров Джо Руссо, пишет Variety.





По его словам, недавние лайв-ремейки диснеевских мультфильмов критиковали за буквальный перенос исходных историй, «Геркулес» же будет «немного более экспериментальным по тону и исполнению». Он обещал, что игровая лента станет «не просто переосмыслением анимационного фильма».





Руссо отметил, что Ричи отлично подходит на роль режиссера благодаря его склонности к экспериментам. Продюсер добавил, что «Геркулес», как и оригинал, будет мюзиклом с нетрадиционным подходом. Он задался вопросами о том, как выглядел бы мюзикл для пользователей TikTok. Это поможет раздвинуть границы представления о жанре и просто повеселиться, подчеркнул Джо Руссо.





В мультфильме 1997 года, который сняли режиссеры «Русалочки» Джон Маскер и Рон Клементс, главный герой предстает в образе восходящей звезды.





Фото: кадр из Hercules