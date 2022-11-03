Киноверсия мультфильма «Геркулес» станет экспериментом для аудитории TikTok

03.11.2022

Киноверсия мультфильма «Геркулес» станет экспериментом для аудитории TikTok
Новые подробности адаптации анимационной ленты «Дисней» 1997 года раскрыл один из продюсеров Джо Руссо, пишет Variety.

По его словам, недавние лайв-ремейки диснеевских мультфильмов критиковали за буквальный перенос исходных историй, «Геркулес» же будет «немного более экспериментальным по тону и исполнению». Он обещал, что игровая лента станет «не просто переосмыслением анимационного фильма».

Руссо отметил, что Ричи отлично подходит на роль режиссера благодаря его склонности к экспериментам. Продюсер добавил, что «Геркулес», как и оригинал, будет мюзиклом с нетрадиционным подходом. Он задался вопросами о том, как выглядел бы мюзикл для пользователей TikTok. Это поможет раздвинуть границы представления о жанре и просто повеселиться, подчеркнул Джо Руссо.

В мультфильме 1997 года, который сняли режиссеры «Русалочки» Джон Маскер и Рон Клементс, главный герой предстает в образе восходящей звезды. 

Фото: кадр из Hercules