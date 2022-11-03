Звезда «Голодных игр» возглавит каст драмы о послеродовой депрессии

Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Умри, моя любовь», который спродюсирует Мартин Скорсезе, передает издание Collider.





Американская актриса присоединилась к касту кинокартины, постановкой которой займется британская кинематографистка Линн Рэмси, получившая пять призов Каннского кинофестиваля. В ее фильмографии — «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом, «Что-то не так с Кевином» с Тильдой Суинтон и др.





В основе ленты — книга Арианы Харвич, действие которой разворачивается во французской глубинке вокруг женщины с послеродовой депрессией. Она все глубже погружается во тьму и пытается выбраться из нее при поддержке семьи.





Кто дополнит актерский ансамбль, пока не сообщается. Также неизвестно, когда начнутся съемки, и когда фильм выйдет на экраны.





4 ноября на Apple TV+ выходит инди-драма с Лоуренс «Дорога». Фильм от студии А24 рассказывает о военном инженере, которая возвращается домой после того, как получила ранения в результате подрыва в Афганистане.





Фото: The Hunger Games: Catching Fire