Представитель Юрия Шатунова назвал бредом перезапуск «Ласкового мая»

Директор умершего певца Аркадий Кудряшов отреагировал на идею продюсера Андрея Разина собрать новый состав группы из молодых людей. Его комментарий приводит ТАСС.





«Это бред», — заявил собеседник агентства.





Он добавил, что не может давать комментарии ввиду запрета, и попросил дождаться 23 декабря. В этот день семья экс-солиста «Ласкового мая» вступит в наследство.





Ранее Разин объявил на своем ютьюбе о планах перезапуска коллектива с молодыми исполнителями. Также он заявил, что права «на патент Юра Шатунов» принадлежат американцам, поэтому вскоре из интернета исчезнет вся информацию о бывшем вокалисте, самом продюсере и группе. Разин пригрозил всем исполнителям хитов «Ласкового мая» ответственностью, а тем, кто будет давать концерты с ними, обещал уголовное преследование и судебные разбирательства.





Шатунов скончался в конце июня из-за инфаркта. Ему было 48 лет.





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