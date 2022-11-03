Представитель Юрия Шатунова назвал бредом перезапуск «Ласкового мая»

Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Умри, моя любовь», который спродюсирует Мартин Скорсезе, пере...
Директор умершего певца Аркадий Кудряшов отреагировал на идею продюсера Андрея Разина собрать новы...
Показы RFF состоятся в рамках Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщила пресс-слу...
Спустя три месяца с премьеры шоу по комиксу Нила Геймана стриминговый сервис Netflix подтвердил его ...
Команда проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» придумала нес...
Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Умри, моя любовь», который спродюсирует Мартин Скорсезе, пере...
Директор умершего певца Аркадий Кудряшов отреагировал на идею продюсера Андрея Разина собрать новы...
Показы RFF состоятся в рамках Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщила пресс-слу...
Спустя три месяца с премьеры шоу по комиксу Нила Геймана стриминговый сервис Netflix подтвердил его ...
Команда проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» придумала нес...
7 ноября интернет-пользователи увидят виртуальную выставку, а также онлайн-передачи о...
Главные роли в фильме-мюзикле «В духе Рождества» сыграли Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл. Ролик дос...
18-летняя модель Дева Кассель сыграет в кинокартине «Прекрасное лето» Лауры Лукетти, сообщает Variet...
Минпромторг РФ дополнил список продукцией нескольких популярных торговых марок, связанных с производ...
В фильме снимаются Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, Азамат Мусагалиев и другие звезды телеканал...
Рэпер Василий Вакуленко в эфире шоу «Вопрос ребром» прокомментировал слова народной артистки РФ в ...
2 января команда комедийного экшна «Красное уведомление» со звездным трио во главе начнет производ...
Авторы попытались показать традиции северных народов и передать тепло оригинала, сказала ТАСС постан...
Международный музыкальный форум пройдет во Владивостоке в 19-й раз, сообщается на сайте правительств...
Юбилей Московской государственной академии хореографии (МГАХ), которая в 2023 году праз...
Выставка «Народ Хакасии, рожденный степным ветром», посвященная традиционной культуре хакасского н...
В Москве начали снимать экранизацию повести «Сто лет тому вперед» Кира Булычева с Викторией Исаковой...
Оригинальную инженерную конструкцию 1981 года выставят на аукционе Icons and Idols: Hollywood, соо...
Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл» представит в среду премьеру литературно-музыка...
03.11.2022